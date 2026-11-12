Самолет "Сибири" сел на Камчатке без части закрылка

Фото: epp.genproc.gov.ru

У самолета авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, после посадки обнаружили отсутствие закрылка. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем канале в мессенджере MAX.

"Посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства повреждения судна устанавливаются", – говорится в заявлении ведомства.

По факту случившегося организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, также будет дана оценка готовности воздушного судна к вылету.

Для перевозки пассажиров из Петропавловска-Камчатского во Владивосток "Сибирь" организовала дополнительный рейс, который уже вылетел по запланированному маршруту.

Ранее самолет российской авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел 19 октября. Телетрап повреждений не получил, на обслуживание пассажиров и авиакомпаний происшествие не повлияло.