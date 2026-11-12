В Депприроды Москвы объяснили активность лис периодом гона

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Осенью лисы готовятся к брачному периоду, который начнется зимой. Из-за этого они расширяют привычные участки и маршруты, чаще подают голос и ведут себя менее осторожно, сообщили в пресс-службе Депприроды столицы.

Как отметили в департаменте, такое поведение – естественная часть жизненного цикла зверей, поэтому пугаться не стоит. При встрече с лисой важно соблюдать дистанцию, не кормить животное и не издавать громких звуков.

При обнаружении раненого или ослабленного дикого животного необходимо позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777–77–77.

Ранее сообщалось, что популяция лис в Московской области за несколько лет выросла примерно на 40%. Еще четыре года назад речь шла о 3,5 тысячи особей, а теперь это число составляет 5 тысяч. На появление молодых лис вблизи населенных пунктов влияют рост популяции и сезонные факторы.