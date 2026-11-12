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12 ноября, 10:42

Общество

Дачников предупредили о штрафах за лох узколистный на участках

Фото: depositphotos/.shock​

Владельцам земельных участков в ряде регионов России может грозить штраф за наличие лоха узколистного – растения, признанного опасным инвазивным видом. Об этом сообщает aif.ru.

С 1 марта 2026 года этот считающийся лекарственным средством кустарник, известный также под латинским названием Elaeagnus angustifolia, включен в перечень чужеродных растений, утвержденный Минприроды России в феврале.

Он способен быстро занимать новые территории и вытеснять местную растительность. За несоблюдение требований по борьбе с такими видами гражданам грозит взыскание до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 700 тысяч рублей.

При этом наличие растения в федеральном перечне само по себе не означает, что его обязаны уничтожать повсеместно. Каждый субъект России самостоятельно определяет, какие именно виды следует считать опасными на своей территории.

В 2026 году лох узколистный включили в соответствующие списки Алтайского края, Татарстана, Ростовской и Пензенской областей, Крыма, а также регионов Южного федерального округа.

Председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов отметил, что случаи наказания дачников за инвазивные растения пока остаются редкими. По его оценке, потенциально под действие ограничений могут подпадать несколько сотен видов, однако за последние 40 лет ему не встречались случаи, когда садоводов штрафовали за их наличие на участках.

В качестве примера специалист привел канадский золотарник. Это растение уже широко распространилось в Подмосковье и других частях страны, постепенно занимая территории, где раньше произрастало множество местных трав. В результате меняется состав растительности и нарушается сложившийся баланс экосистемы.

Обязанность следить за появлением опасных чужеродных видов и принимать меры для их уничтожения распространяется на всех собственников земли, включая владельцев дач. Такое требование установлено Федеральным законом № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года.

Ранее юристы напомнили, что за нарушение правил сжигания листвы на даче грозит штраф до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме – до 20 тысяч. Разводить огонь разрешается в металлической бочке не ближе 7,5 метра от построек или в яме глубиной от 30 сантиметров на расстоянии не менее 15 метров от зданий.

При этом необходимо убрать горючие материалы, подготовить средства пожаротушения и не оставлять огонь без присмотра, а за повреждение чужого имущества может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Дачников предупредили о штрафах за золотарник канадский на участке

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