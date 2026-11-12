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12 ноября, 10:28

Происшествия

В Москве задержали пятерых подозреваемых в нападении на мужчину в ЦАО

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержали пятерых приезжих по подозрению в избиении молодого человека и хищении у него вещей на Пресненской набережной. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, 21-летний пострадавший является жителем столицы. Ему позвонили неизвестные и предложили оказать им услуги переводчика. Юноша согласился, пришел на встречу в торговый центр, а потом подумал, что предложенные условия для него неприемлемы.

В ответ мужчины избили его руками и ногами и показали предмет, схожий с пистолетом. Затем они отняли у молодого человека вещи: мобильный телефон, сумку-барсетку, кожаный чехол от паспорта и деньги, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Личности подозреваемых удалось установить. Недалеко от места происшествия задержали двоих из них, еще троих – в квартире в 1-м Грайвороновском проезде. Нападавшими оказались жители одного из регионов России в возрасте от 19 до 26 лет.

У фигурантов изъяли предмет, который похож на пистолет, оружие направили на экспертизу вместе с похищенным. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемых арестовали. Устанавливаются другие эпизоды их преступной деятельности и возможные соучастники.

Ранее мужчина напал с пневматическим пистолетом и перцовым баллончиком на знакомого из-за девушки в Таганском районе Москвы. Его задержали по месту жительства. Предварительно, между двумя знакомыми москвичами произошел конфликт из-за девушки.

Один из них позже прибыл к подъезду дома на Яузской улице, когда второй, выбежав из подъезда, распылил перцовый баллончик в его сторону, выстрелил несколько раз в сторону оппонента из пневматики, сопровождая это угрозами. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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