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12 ноября, 10:19

Общество

В СПЧ предложили ввести в школах переводные экзамены по литературе, истории и географии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что в школах стоит ввести переводные экзамены по литературе, истории, географии, физике и биологии. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее Фадеев говорил о необходимости вернуть переводные и устные экзамены в школы. Отвечая на вопрос, по каким предметам их можно было бы провести, он назвал литературу, историю и географию обязательными. По его мнению, гражданам должно быть стыдно жить в самой большой стране мира и не знать ее географии.

Также глава СПЧ упомянул физику и биологию: молодым людям важно понимать, как устроена жизнь и что представляет собой человек. Фадеев подчеркнул, что решать, какие предметы формируют мировоззрение и по каким вводить экзамены, должны ученые, педагоги и директора школ.

Кроме того, он считает, что оценки за переводные экзамены должны учитываться при поступлении в вуз так же серьезно, как результаты ЕГЭ, а возможно, и весомее. По его словам, решение о списке предметов для таких экзаменов должны принимать профессиональные педагоги.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали о пополнении банка тем итогового сочинения в 2026/27 учебном году. Выпускникам предложат темы, посвященные историческим событиям, процессам и личностям России. Примеры комплектов заданий уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Там же размещены пояснения.

Российским школьникам отведут 3 часа 55 минут на итоговое сочинение

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