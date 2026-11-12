Причиной ДТП с 7 погибшими в Марий Эл стал выезд машины на встречную полосу

Фото: MAX/"Госавтоинспеция Марий Эл"

Предварительной причиной аварии в Звениговском районе Марий Эл, в результате которой погибли семь человек, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 11 ноября на 45-м километре автодороги Вятка. На место выезжал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.

Как рассказали в МВД, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Creta. В результате погибли водитель и четыре пассажира отечественного авто, а также водитель и пассажирка второй машины.

Ранее в городе Большой Камень Приморского края пять человек, включая подростка, пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с машиной вневедомственной охраны. После удара легковой автомобиль загорелся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

