12 ноября, 09:45Происшествия
Причиной ДТП с 7 погибшими в Марий Эл стал выезд машины на встречную полосу
Фото: MAX/"Госавтоинспеция Марий Эл"
Предварительной причиной аварии в Звениговском районе Марий Эл, в результате которой погибли семь человек, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП с участием двух автомобилей произошло 11 ноября на 45-м километре автодороги Вятка. На место выезжал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.
Как рассказали в МВД, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Creta. В результате погибли водитель и четыре пассажира отечественного авто, а также водитель и пассажирка второй машины.
Ранее в городе Большой Камень Приморского края пять человек, включая подростка, пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с машиной вневедомственной охраны. После удара легковой автомобиль загорелся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.