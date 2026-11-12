Временный снежный покров может сформироваться в Москве утром 12 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временный снежный покров высотой до 2 сантиметров может сформироваться в Москве утром в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, погоду определит периферия циклона, который появляется над востоком ЦФО. Синоптик отметил, что прогнозируются облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а местами гололедица.

На фоне непогоды столичный Дептранс призвал не выезжать на дорогу на летней резине. Тем, кто уже сменил шины, рекомендовано проверить перед поездкой работу дворников и уровень омывающей жидкости.

При этом в пятницу, 13 ноября, в столице ожидается плотный ветер с порывами до 10–15 метров в секунду. В субботу, 14-го числа, сохранится облачная погода с дождями, температура будет в диапазоне от плюс 1 до плюс 6 градусов. В воскресенье, 15 ноября, похолодает: днем от 0 до плюс 5 градусов, ночью от минус 3 до плюс 2.

Из-за ветра 13 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00.

