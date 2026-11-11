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11 ноября, 13:12

Общество

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 13 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в пятницу, 13 ноября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Предупреждение начнет действовать с 09:00 до 21:00. Усиление ветра будет фиксироваться местами. Аналогичные меры касаются и Подмосковья.

В ближайшие дни в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха поднимется до 5 градусов. В четверг, 12 ноября, Москва окажется под влиянием ложбины циклона, которая принесет небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. При этом станет на 1–2 градуса холоднее.

В пятницу, 13 ноября, днем ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, сопровождаемого дождевыми облаками. На этом фоне температура повысится до 5 градусов. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь на субботу, 14 ноября.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что климатическая зима в Москве за последние полвека стала короче на неделю, а ее средняя температура выросла на 2,1 градуса. По словам специалиста, еще во второй половине прошлого века климатическая зима приходила в город 10 ноября, однако изменения климата сдвинули ее начало на 13-е число. В то же время завершение сезона сместилось с 28 на 21 марта.

Снег с дождем ожидается в Москве 12 ноября

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