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11 ноября, 13:09

Общество

Лаборант МНПЗ стала героем нового видеопроекта о профессиях нефтяной отрасли

Фото: онлайн-журнал "Энергия+"

Научно-популярный онлайн-журнал "Энергия+" совместно с медиалабораторией "Гигарама" выпустил новую серию видеопроекта "Действующие лица", посвященную работе лаборантов "Газпром нефти". Героиней одного из роликов стала сотрудница Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба предприятия.

Авторы проекта показали лаборантов за реальной работой. Важность профессии раскрывается через действия человека: как он двигается, на чем сосредоточен в течение смены.

Проект состоит из семи видеороликов об одном рабочем дне операторов технологических установок, лаборантов, электромонтеров, операторов АЗС, геологов, водителей и ИТ-специалистов на предприятиях "Газпром нефти" в разных регионах России. Пять серий уже опубликованы на сайте "Энергии+".

Шеф-редактор "Энергии+" Станислав Бутенко отметил, что в отрасли работают представители более 200 профессий, использующие искусственный интеллект и современное оборудование.

"В первую очередь мы хотели показать людей, которые стоят за технологиями, а заодно создать яркий, понятный и немного кинематографичный образ ключевых профессий", – рассказал Бутенко.

Режиссер студии "Гигарама" Константин Таран подчеркнул, что для проекта отобрали семь ключевых профессий, без которых не будет работать ни одно предприятие.

"Герои, которых мы снимали, очень разные, но их объединяет идейность. Они работают с пониманием, что их труд важен обществу и государству", – добавил он.

Химик-лаборант МНПЗ Ольга Богданова рассказала, что именно специалисты ее профиля контролируют качество нефтепродуктов, которые потом получит потребитель.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал профессии, которые будут наиболее востребованы на российском рынке труда через 10 лет. В их число вошли инженеры, специалисты по кибербезопасности, авиаконструкторы, слесари и другие.

Он уточнил, что в ближайшие 10 лет работодатели будут искать сотрудников с широким кругозором, которые на хорошем уровне владеют сразу несколькими компетенциями, позволяющими повышать производительность труда.

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