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14 октября, 11:10

Экономика

Российскому рынку труда потребуется около 12 млн работников к 2032 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российской экономике до 2032 года потребуется привлечь около 12 миллионов человек для создания новых рабочих мест и замены сотрудников, выходящих на пенсию. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета конкурса "Лучший по профессии".

По последним данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,2%. Этот показатель остается на рекордно низком уровне, отметила Голикова.

Также вице-премьер отметила, что на данный момент численность занятых в России достигла 74,6 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что безработица в России остается близкой к историческому минимуму и примерно втрое ниже, чем в еврозоне. По данным Росстата, в июле показатель составил 2,3 против 2,2% месяцем ранее. Для сравнения, в еврозоне уровень безработицы в июле достигал 6,4%, а в Евросоюзе – 6,1%.

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