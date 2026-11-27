Фото: Фото: АО "Москва Медиа"

В пятницу, 27 ноября, в столице прошла церемония награждения национальной премии "Радиомания-2026". Радиостанции медиахолдинга "Москва Медиа" – Москва FM и Радио Москвы – стали обладателями трех высших наград.

Москва FM победила в двух номинациях. В категории "Локальная интеграция" отмечен проект "Что читает Москва?", в номинации "Мультиплатформенный аудиопроект" – автомобильное шоу "Вечерняя передача". Радио Москвы взяло награду в номинации "Интервью" с программой "Поймать звезду".

Рубрика "Что читает Москва?" существует два года. Каждую среду в 09:40 радиостанция, Ассоциация книгораспространителей и издательство "Эксмо" выпускают в эфир еженедельный рейтинг 50 самых продаваемых книг города. Список составляют по данным сетей "Читай-город", "Московский Дом Книги", "Республика", а также магазинов "Москва", "Молодая гвардия" и "Достоевский".

"Вечерняя передача" – многолетнее автомобильное шоу. Оно вещало не из звукоизолированной редакционной студии на улице Правды, а из летней студии на Тверской улице. Любой желающий мог зайти, сесть в кресла и увидеть радио своими глазами или подсесть к ведущим – Игорю Сирину с Максимом Пастушенко и Максиму Ракитину с Владом Кутузовым – и стать частью прямого эфира.

Параллельно шоу шло в digital-среде: видеотрансляции во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" показывали студию, гостей и прохожих, а анонсы в соцсетях с каждой неделей вовлекали новую аудиторию и создавали эффект присутствия для тех, кто не мог прийти лично. FM-эфир, открытое городское пространство и цифровые трансляции работали как одна точка притяжения для горожан и постоянных слушателей.

Гостями программы "Поймать звезду" у ведущей Аллы Омелюты становятся люди, добившиеся успеха: артисты, писатели, режиссеры, актеры, спортсмены, художники, врачи, бизнесмены, медиаменеджеры. В эфире они рассказывают о пути к вершине, закулисье и нынешних проектах, о жизни до славы и сегодняшних увлечениях. Среди собеседников Аллы Омелюты – Дмитрий Губерниев, Егор Кончаловский, Геннадий Хазанов, Сати Спивакова, Александр Олешко, Этери Бериашвили и другие известные деятели культуры, искусства и спорта.

"Три золотых микрофона из шести заявок на "Радиоманию-2026" – повод для отраслевой гордости! Проекты Москвы FM и Радио Москвы взяли награды в разных форматах. <...> За каждой такой тяжелой статуэткой стоит ежедневный и малозаметный с той стороны радиоприемника труд всей команды, нервы перед спецпроектами и искреннее желание делать эфир живым и актуальным. Спасибо жюри за высокую оценку, а нашим слушателям – за то, что выбирают нас каждый день!" – рассказал главный редактор радиоканалов Радио Москвы и Москва FM Максим Димов.

Ранее проекты холдинга "Москва Медиа" заняли призовые места в четырех номинациях индустриальной премии "МедиаБренд", которая отмечает лучшие проекты в маркетинге, продвижении и дизайне современных медиа. В частности, в категории "Лучший проморолик информационной/новостной программы" на пьедестал поднялись сразу два проекта телеканала Москва 24: "Утро в Москве" и "Итоги недели" с Дмитрием Щугоревым.