Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства ПВО сбили восемь беспилотников, которые летели на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.

Атака на столицу началась вечером 27 ноября. По последним данным, на подлете к городу уже уничтожены 19 дронов.

В связи с этим столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Возможны изменения в расписании полетов, пассажиров призвали проверять статус рейсов через онлайн-табло авиагаваней.