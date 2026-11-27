Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина пострадала при атаке украинских беспилотников на Санкт-Петербург, ее госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего за ночь над Петербургом и Ленинградской областью сбили 45 БПЛА.

"В сторону северной столицы летело 55 БПЛА, из них 10 сбито над Новгородской областью, 45 – над Ленинградской областью и Петербургом", – говорится в сообщении.

Падение обломков беспилотников было зафиксировано в Приморском и Выборгском районах. В многоэтажном доме на улице Лидии Зверевой повреждение получили фасад здания и остекление. Жильцы двух подъездов временно размещены в школе № 575, им оказывается необходимая помощь. Также повреждены остекление и несколько автомобилей.

Сейчас на местах падения обломков дронов работают экстренные службы. Сотрудники ЖКХ проводят оценку повреждений и восстановительные работы, а оперштаб координирует взаимодействие городских служб с силовым блоком.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночь на 27 ноября была объявлена угроза атаки БПЛА. После этого работа аэропорта Пулково осуществлялась по согласованию с соответствующими органами. В результате более 25 рейсов задержали или отменили.

Кроме того, в Ленинградской области перекрыли мост, он не поврежден. С моста работали мобильные огневые группы.