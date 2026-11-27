Фото: nasa.gov

Американский космический зонд "Вояджер-1" перестал передавать на Землю научные и технические данные, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Радиосвязь с аппаратом при этом сохраняется. Однако привычный поток телеметрии и инженерных сведений с него больше не поступает – зонд транслирует только пустой несущий сигнал.

18 ноября днем зонд "Вояджер-1" преодолел рубеж в 1 световой день от Земли, удалившись почти на 26 миллиардов километров. Он стал первым рукотворным объектом, достигшим такой дистанции. На это аппарату понадобилось свыше полувека непрерывного движения через Солнечную систему и за ее пределами.

Космические станции "Вояджер-1" и "Вояджер-2" NASA запустило в конце августа и начале сентября 1970 года. Их задачей было исследование планет-гигантов и отдаленных областей Солнечной системы. В ходе миссии зонды собрали большой объем информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне и выявили ряд ранее неизвестных спутников этих планет.

