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В аэропорту Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

По данным ведомства, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на прием и выпуск судов в авиагавани вводили в ночь на 27 ноября. В связи с этим в Пулково задержали или отменили более 25 рейсов.

Ограничения затронули десятки направлений, в частности были задержаны рейсы в Сочи, Владикавказ, Краснодар, Салехард, Калининград, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Ставрополь, Архангельск, Грозный, Минеральные Воды, Махачкалу, Самарканд и Нижнекамск. Кроме того, это коснулось двух рейсов в Самару, трех – в Казань и четырех – в Москву.

В ночь на 27 ноября Ленинградскую область атаковали беспилотники. В связи с этим в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 44 дронов над областью.