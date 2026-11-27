Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 318 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были самолетного типа. Их сбили над Курской, Белгородской, Новгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Ленинградской, Смоленской, Калужской и Ростовской областями, а также над Крымом.

В начале ноября Смоленская область отразила массированную атаку беспилотников. В результате пожар произошел в жилом доме, погибли два человека. При тушении огня сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек вывели из опасной зоны. Для эвакуированных жителей открыли пункт временного размещения.

