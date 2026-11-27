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Крупные американские технологические компании, включая Microsoft, Apple и Google, обеспечивают поддержку украинским хакерам и кол-центрам, участвующим в атаках против России. Об этом заявил ТАСС заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.

По его словам, кибератаки против России носят многопрофильный характер. Для их проведения задействованы объединенные ресурсы, причем не только украинские.

Чернухин назвал Украину исполнителем таких действий, а за стоящими за ней силами – глобальный бизнес.

"Украина – это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google", – подчеркнул представитель МИД.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что западные и украинские средства массовой информации помогают властям Киева уходить от ответственности за коррупцию, хищения и совершенные преступления. По его словам, таким образом власти получают "дипломатическую и медийную крышу".