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НАТО заинтересовано в прекращении боевых действий на Украине так же, как Россия и Украина. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Могу сказать вам, что НАТО хотело бы, чтобы конфликт закончился", – сказал американский лидер.

Заявление прозвучало после встречи Трампа с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, которая состоялась 26 ноября. Одной из основных тем переговоров стало именно урегулирование на Украине.

Ранее глава Белого дома также говорил, что Владимир Путин заинтересован в прекращении украинского кризиса. По словам Трампа, российский лидер выразил готовность заключить мирную сделку.

