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Лидеры Евросоюза обсуждают уменьшение бюджета объединения на 2028–2034 годы. Сокращение может оказаться значительно больше 204 миллиардов евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

В переговорах наметилось движение в сторону уменьшения так называемого "переговорного пакета". Он отметил, что предложенная председателем Евросовета Антониу Коштой сумма сокращения не останется окончательной.

"Эта цифра не останется на уровне 204 миллиардов. Она будет больше. Сколько это будет в итоге – пока неизвестно", – заявил канцлер ФРГ.

Изначально Еврокомиссия предложила утвердить бюджет на 2028–2034 годы в размере почти двух триллионов евро. Позднее Кошта представил компромиссный вариант, предусматривающий уменьшение расходов на 204 миллиарда евро, или 10%. В результате объем финансового плана должен был составить 1,78 триллиона евро.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза не смогли согласовать бюджет на саммите в Брюсселе. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что обсуждение финансового плана продолжится на заседании Евросовета в декабре.

