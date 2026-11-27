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Последние звонки в российских школах в этом учебном году планируют провести 26 мая. Об этом сообщил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Единый день проведения праздников позволит выпускникам из разных регионов находиться в равных условиях и заранее настроиться на итоговые экзамены. Соответствующие рекомендации министерство уже направило во все регионы страны.

В программу последних звонков предлагается включить поднятие флага и исполнение гимна России. Кроме того, в рамках мероприятий могут выступить родители учеников, в том числе обладатели государственных наград.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что подготовка выпускников только к отдельным предметам ЕГЭ в ущерб остальным дисциплинам является большой ошибкой. В ведомстве подчеркнули, что школьникам необходимы базовые знания по всем предметам для развития критического мышления и логики.