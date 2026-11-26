Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Система видеонаблюдения с распознаванием лиц, действующая в Москве, помогает обеспечивать безопасность города и снижать преступность. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Сергей Собянин на этом же мероприятии подчеркнул, что система видеонаблюдения и распознавания лиц стала фундаментальной для безопасности города. В результате ее применения в десятки раз снизилась преступность, включая кражи, грабежи и угоны автомобилей.

"Очень помогает, правда", – согласился российский лидер с оценкой мэра Москвы.

В конференции также участвовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Перед пленарной сессией для лидеров провели экскурсию по выставке о внедрении технологий ИИ в России и Казахстане.

На мероприятии Собянин рассказал Путину и Токаеву и о работе столичных сервисов на базе ИИ. Ключевым инструментом управления мегаполисом градоначальник назвал Цифровой двойник Москвы. Виртуальная копия города собирает данные из всех сфер. С ее помощью видно, как планировались ключевые проекты и к каким результатам они идут.