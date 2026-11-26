Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей – 2"; режиссеры – Владимир Студенников, Евгений Аксенов, Виктор Бутурлин; производство – Русское видео

Актер Бангис Счастливый, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в его семье РИА Новости.

Артист родился 6 октября 1964 года. При рождении его назвали Бангис Счастливый, но позже он сменил имя на Амара Бангура II.

Наибольшую известность актеру принесли работы в проектах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" (1997) с Николаем Караченцовым, "Улицы разбитых фонарей" (1999), "Убойная сила" (2000) и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" (2001). Помимо съемок, Счастливый занимался музыкой и литературой.