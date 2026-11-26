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Инвесторам в криптовалюту придется сдавать бесплатный тест из восьми вопросов. Об этом сообщил Центральный банк РФ.

Для успешной сдачи нужно ответить минимум на семь вопросов о том, как регулируется рынок криптовалют, чем отличаются разные виды криптомонет, как обеспечить информационную безопасность, а также о рисках блокировки операций и колебаниях курса цифровой валюты.

При неудаче инвестор получит еще одну попытку в тот же день, однако вопросы в ней не должны повторять первую версию теста. Раскрывать клиентам правильные ответы участникам рынка запрещено.

Успешная сдача теста действует один год. Отсчет идет от дня проверки знаний или от последней сделки – в зависимости от того, что произошло позже. Повторно подтверждать знания в этот период не нужно.

Ранее Центробанк определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether. Покупать криптовалюты неквалифицированные инвесторы смогут через брокера, управляющего или криптообменник. Лимит на покупку через одного посредника – не более 300 тысяч рублей в год.