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Россия считает враждебными действия прибалтийских стран по закрытию пунктов пропуска на границе и оставляет за собой право принять ответные политико-дипломатические меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отдельно прокомментировала решение Эстонии приостановить пересечение сухопутной границы с Россией с 1 декабря. Она назвала происходящее безумием и подчеркнула, что такие ограничения в первую очередь наносят ущерб самой Эстонии.

"В отличие от Дании и других государств Европейского союза, вставших на путь вот этого самого неонацистского разделения людей, Россия не намерена закрываться и самоизолироваться. Мы останемся открытой, гостеприимной страной", – сказала Захарова.

На фоне решения эстонских властей о закрытии границ с Россией мэр Нарвы Яан Тоотс и министр внутренних дел Игорь Таро устроили спор в прямом эфире.

Тоотс призвал сделать исключение для горожан, чьи родственники живут в РФ, отметив, что люди просят открыть коридор к Рождеству. Глава МВД отверг эту идею, сославшись на угрозы безопасности и необходимость единых мер для всего балтийского региона.

В то же время правительство Латвии планирует принять "декларацию о дерусификации" для ограничения русского языка в публичном пространстве. Документ создаст правовую базу для укрепления латышского как единственного государственного, опираясь на рекомендации экспертов.