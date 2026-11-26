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Британская версия журнала Vogue опубликовала список самых стильных пар 2026 года. Первыми в нем оказались принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

По мнению редакторов, принцесса Уэльская умеет соединять в своих нарядах гламур и консерватизм.

"Ее элегантные вечерние платья неизменно вызывают восхищение", – отметили составители рейтинга, добавив, что Миддлтон выбирает украшения из семейного архива, выходя в свет с принцем Уильямом.

В список также попали певица Дуа Липа и ее муж актер Каллум Тернер.

"Ее свадебный образ от Chanel, несомненно, стал лучшим в этом году", – говорится в материале и добавляется, что Тернер стал самым стильным женихом благодаря костюму от Louis Vuitton.

При этом в 2025 году Миддлтон также была признана самой модной знаменитостью по версии британского журнала Vogue. Тогда эксперты обосновали первое место принцессы тем, что каждый ее выход на публику может изменить развитие любого бренда.