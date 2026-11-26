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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Такая позиция зафиксирована в заключении комитета.

Документ внесла группа депутатов от КПРФ вместе с сенатором Айратом Гибатдиновым. Разработчики рассчитывали оградить граждан от избыточной рекламы микрофинансовых организаций (МФО). По их мнению, такая реклама нередко вводит людей в заблуждение относительно финансовых последствий заключения договора.

Запрет должен был охватить размещение рекламы микрозаймов МФО в Сети, общественных местах и общественном транспорте, рядом с объектами транспортной инфраструктуры и соцобъектами.

Комитет указал, что действующее законодательство уже содержит специальные требования к содержанию рекламы микрозаймов: они призваны обеспечить надлежащее информирование потребителей и не допустить введения их в заблуждение относительно условий предоставления заемных средств. Законопроект же, по оценке комитета, вводит запрет на распространение такой рекламы "независимо от ее содержания".

Кроме того, выдача займов МФО – разрешенная законом деятельность, поэтому полный запрет рекламы этих услуг в комитете сочли "необоснованным ограничением распространения информации о финансовых услугах".

Правительство РФ также не поддерживает инициативу. Там считают, что действующее регулирование рекламы микрозаймов "на текущем этапе является достаточным для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан".

Ранее Банк России выявил несколько схем обхода МФО требований регулирования, в том числе с помощью займов с открытым лимитом кредитования. Как отметил глава департамента небанковского финансирования ЦБ Илья Кочетков, некоторые организации оформляли кредитные линии на срок свыше тысячи лет.