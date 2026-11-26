Трейлер семейного фильма "Чебурашка-3" появился в Сети. Продолжение самой кассовой российской кинофраншизы выйдет в прокат 1 января 2027 года, передает ИС "Вести".

В новой части главный герой повзрослеет, у него появятся собственный характер и мнение, а также понимание того, кто он и откуда. Озвучившая Чебурашку Ольга Кузьмина отметила, что в фильме затронута тема отношений между поколениями.

"Дети учатся слышать взрослых, а взрослые – разговаривать с детьми, а не просто заставлять их что-то делать. Это близко многим семьям, родителям и вообще людям разных возрастов", – приводит ее слова пресс-служба создателей картины.

По сюжету в приморский город приедут родственники Чебурашки, в том числе родители, дедушка и старший брат. Герою предстоит познакомить их с миром людей и помочь освоиться с новыми правилами и привычками.

Тем временем Гена будет привыкать к пополнению в семействе и разбираться в собственных чувствах. Между ним и Риммой постепенно начнет возникать нечто большее, чем дружба.

Над третьей частью работает команда предыдущих фильмов. Режиссером вновь выступил Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Александр Лыков, Артем Быстров, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Жаннат Керимбаев, Марина Коняшкина и другие актеры.

Ранее студия Disney показала трейлер мультфильма "Ледниковый период: Точка кипения". Премьера картины состоится 5 февраля 2027 года, режиссером выступил Джон Донкин. К озвучиванию героев привлекли Саймона Пегга и Дениса Лири. Зрителей ждут новые приключения мамонта Мэнни, ленивца Сида, тигра Диего и белки Скрата в доисторическом мире.