Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России и других странах Северного полушария Земли световой день начнет увеличиваться с 22 декабря. К 1 января день станет длиннее на 6 минут – до 7 часов 5 минут, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Самым коротким световым днем года станет 21 декабря, день зимнего солнцестояния: его продолжительность составит 6 часов 59 минут. После этого каждый следующий день будет дарить немного больше света, рассказали в планетарии.

При этом в Южном полушарии Земли в декабре, наоборот, световой день начнет сокращаться.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в России ожидается суперлуние. Именно в этот день Луна покажется наблюдателям самой большой за весь год. Разница между полнолунием и моментом прохождения Луной перигея составит всего 7 часов 1 минуту.