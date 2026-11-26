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Американская актриса Александра Даддарио заявила, что ничего не знает о слухах, будто ей могут дать роль спутницы нового Джеймса Бонда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на журнал People.

Артистка также назвала интернет "грязным местом". Ее коллега по фильму "Херши" Финн Уиттрок отметил, что пользователи Сети явно хотели бы видеть ее в роли девушки Бонда.

Сейчас Даддарио и Уиттрок представляют биографическую драму, премьера которой прошла 25 ноября. В картине актриса играет Кэтрин "Китти" Херши – супругу предпринимателя Милтона Херши, основавшего шоколадную компанию The Hershey Company.

Ранее британского актера Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда в экранизации режиссера Дени Вильнева о британском агенте 007. Основными претендентами на роль Бонда, помимо Паттинсона, были Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О'Коннор.

Позднее стало известно, что американская актриса Кристен Стюарт попала в список претендентов на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде. В список также вошли Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи, Брэд Питт, Том Хиддлстон и Тимоте Шаламе.