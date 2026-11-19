Фото: aboutamazon.com

Американская транснациональная технологическая компания Amazon планирует снять телесериал о юности Джеймса Бонда и в ближайшее время может начать подбор исполнителя главной роли. Об этом сообщает газета Sun.

По данным издания, сериал выйдет примерно тогда же, когда и новый фильм о суперагенте с актером Робертом Паттинсоном, – премьера картины ожидается в 2028 году.

"Поиск нового агента 007 может продолжиться, так как владельцы Amazon рассчитывают утвердить актера для телевизионного спин-оффа о Джеймсе Бонде в подростковом возрасте", – говорится в публикации.

Издание предполагает, что в основу телепроекта могут лечь книги Чарли Хигсона о юном Бонде.

Персонажа придумал писатель Ян Флеминг. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году. Сейчас бондиана насчитывает 27 картин. В разные годы роль агента исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие актеры.

В середине ноября стало известно, что Паттинсон был официально утвержден на роль агента 007. Актер станет восьмым исполнителем роли Бонда. До него этого героя играл актер Дэниел Крейг, последний фильм с участием которого в образе Бонда – "Не время умирать" – вышел в 2021 году.

Реакция пользователей на это решение была неоднозначной. Одни указали, что артисту невероятно повезло, другие усомнились в правильности выбора создателей франшизы, а третьи заявили, что роль нужно было предложить другим кандидатам.

