Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Народный артист РФ Олег Газманов выпустил новую версию песни "Москва" с измененной аранжировкой. Об этом он рассказал Москве 24 в программе "Интервью".

"Вышел релиз с новой аранжировкой, с новым прочтением моей старой песни "Москва". <...> Называется "Москва 2026", – сообщил Газманов.

По словам артиста, он давно хотел по-новому представить композицию, которой, по его оценке, около 23 лет. Оригинальная версия была выполнена в маршевом стиле с элементами традиций русских духовых оркестров. В ее записи участвовал хор Московского военного округа.

Газманов отметил, что при работе над новой аранжировкой было важно сохранить прежнюю версию песни и при этом создать самостоятельное прочтение. По словам певца, ему удалось добиться этой цели – он уже проверил реакцию слушателей, и молодежи обновленная композиция понравилась.

Артист подчеркнул, что новая версия не стала рэпом или танцевальной песней, но в ней появился современный грув и другое звучание хора. Композиция, по словам Газманова, получилась более просветленной, но при этом сохранила мощное звучание.

"Москва изменилась, и песня изменилась", – заключил артист.

Ранее в Великобритании выпустили сборник с неизданными записями рок-музыканта Дэвида Боуи, сделанными в начале его музыкальной карьеры. В альбом вошли композиции, записанные под именем Дэйви Джонс, а также песни с участием гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа и пианиста Ники Хопкинса.

По словам певицы Даны Гиллеспи, эти работы отличаются от привычного звучания Боуи, но показывают, как музыкант искал собственный стиль.

