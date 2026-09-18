В Британии выпустили альбом с неизданными песнями Дэвида Боуи

Фото: ТАСС/Zuma/Charlaine Brown

В Великобритании вышел сборник, в который вошли 10 ранее не публиковавшихся композиций британского рок-музыканта Дэвида Боуи, сообщает BBC.

Сборник получил название David Bowie: The Shel Talmy Recordings. Пластинка поступила в продажу на CD и виниле, а также стала доступна на основных стриминговых платформах. Всего в альбом включены 22 трека раннего творчества артиста, 10 из которых слушатели услышат впервые.

Запись песен состоялась в самом начале карьеры Боуи, когда он выступал под настоящим именем Дэйви Джонс. Продюсером выступил американец Шел Талми, известный по работе над хитами You Really Got Me группы The Kinks и My Generation от The Who. В записи также приняли участие гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, работавший с The Beatles и The Rolling Stones.

Через год после записи, в 1966-м, Дэйви Джонс сменил имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с вокалистом американского квартета The Monkees Дэви Джонсом.

По словам певицы Даны Гиллеспи, работавшей с Боуи, когда тому было 17 лет, выход сборника – замечательное событие. Она также сказала, что эти песни не похожи на привычные для поклонников артиста, однако в них он пытается "найти собственный голос".

"Он экспериментировал", – подчеркнула Дана.

Ранее Пол Маккартни представил новый альбом The Boys of Dungeon Lane, который стал первым за пять лет. Пластинка содержит 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год, среди них – песня Home To Us, исполненная совместно с Ринго Старром. Альбом, посвященный воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы The Beatles, можно слушать на стриминговых платформах, а также приобрести на дисках, пластинках и кассетах.

