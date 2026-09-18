Уголовное дело возбудили после ранения председателя избиркома в Запорожской области

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Уголовное дело возбудили после ранения председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие установило, что 17 сентября украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотниками самолетного типа по жилому дому на улице Гагарина в селе Любимовка Михайловского муниципального округа. Пострадали председатель УИК № 595, ее муж и несовершеннолетний сын, а также мирная жительница из соседнего дома.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Следователи и криминалисты собирают и фиксируют доказательства, устанавливают конкретные подразделения и лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению.

Ранее от удара украинских беспилотников погибла председатель УИК № 394 в Запорожской области Елена Астанина. По данному факту возбудили уголовное дело. Выяснилось, что Киев совершил налет БПЛА по селу Октябрьскому Токмакского муниципального округа.

