В Аргентине мужчина инсценировал собственное похищение и потребовал выкуп

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В Аргентине полиция задержала мужчину, подозреваемого в инсценировке собственного похищения. Об этом сообщает портал Noticas24.

Жительница Росарио обратилась в полицию после того, как с телефона ее мужа начали приходить сообщения о похищении. За его освобождение злоумышленники требовали 2 миллиона аргентинских песо.

Вскоре автомобиль похищенного был обнаружен на парковке супермаркета в соседней провинции. Полицейские организовали наблюдение за магазином и спустя некоторое время задержали владельца машины, у которого нашли мобильный телефон, наличные деньги и документы.

Во время допроса мужчина признался, что похищение он придумал сам. Таким образом он хотел получить деньги для погашения долга.

Изъятый телефон направили на экспертизу, чтобы восстановить переписку и установить происхождение сообщений о выкупе. Мужчине предъявили обвинения в заведомо ложном заявлении и покушении на мошенничество.

Ранее в Индии мать шестерых дочерей похитила трехлетнего мальчика, так как хотела еще одного ребенка. Мальчик пришел в больницу с матерью, однако его унесла неизвестная женщина. Позже ребенка нашли на расстоянии более тысячи километров от места похищения. Его забрали из деревни Аснаха и вернули домой.