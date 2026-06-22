SCMP: мужчина в Китае женился через 3 дня после знакомства и пожалел

Фото: 123RF.com/dmitriyshipilov

В Китае мужчина женился через 3 дня после знакомства, но пожалел об этом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

Речь идет о 32-летнем мужчине по фамилии Гу. Из-за давления родителей он решил, что ему необходимо сыграть свадьбу, и обратился к свахе, которая и познакомила его с женщиной из другого региона.

Невеста указала, что у нее нет долгов, судимостей и генетических заболеваний. После видеозвонка, который длился 5 минут, пара решила пожениться. Гу заплатил 265 тысяч юаней, то есть более 2,8 миллиона рублей. В эту сумму также входили гонорар свахи и выкуп невесты.

Брак зарегистрировали, однако выяснилось, что у женщины не только есть долг, но и диагностирован повышенный уровень ферментов печени. В итоге через несколько дней мужчина потребовал развода.

Женщина настаивала на том, что заявление о разрыве вызвало у нее депрессию. Кроме того, Гу требовал, чтобы она носила макияж, занималась домашними делами и нашла работу.

Мужчина также потребовал, чтобы сваха вернула деньги, однако она указала на то, что пара якобы инсценировала фиктивный развод. Удалось ли Гу вернуть потраченные средства, не уточняется.

Ранее в Индии семья 21-летней девушки была против межкастового брака с 20-летним молодым человеком. Чтобы не допустить свадьбу, отец и братья девушки выстрелили в ее возлюбленного, а затем проломили его голову камнем.

На похоронах девушка совершила брачный обряд, нанеся на тело любимого куркуму и синдур на свой лоб. Она также заявила, что будет жить в доме молодого человека как вдова, чтобы доказать силу своей любви.

