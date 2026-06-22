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22 июня, 13:01

Транспорт

Несколько улиц на востоке Москвы перекрыты из-за ливня

Фото: Москва 24

Движение транспорта перекрыто на 16-й Парковой улице от Щелковского шоссе до Проектируемого проезда № 5483. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По данным департамента, объехать указанный участок можно по Сиреневому бульвару.

Также временно было ограничено движение для транспорта по Байкальской улице в районе Новосибирской улицы в обоих направлениях. В настоящее время там перекрытия сняты.

Из-за непогоды в Москве объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 23–25 градусов тепла.

Ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20 метров в секунду сохранятся в отдельных районах столицы до 21:00 22 июня. По данным синоптиков, град может выпасть диаметром до 2–3 сантиметров. Атмосферное давление, в свою очередь, упадет до 744 миллиметров ртутного столба. Улучшение метеообстановки наступит лишь 23-го числа.

На фоне непогоды на улицы города вышли бригады и спецтехника Мосводостока. Специалисты мониторят состояние водосточной инфраструктуры и проверяют водоприемные колодцы, чтобы при необходимости обеспечить пропуск дождевой воды.

Кроме того, столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

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