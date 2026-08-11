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11 августа, 10:38

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Экономист Миролюбов: на продаже грибов можно заработать несколько тысяч рублей в день

Экономист назвал сумму дневного заработка на продаже грибов

Фото: 123RF.com/alexander717

Россияне могут зарабатывать на продаже грибов несколько тысяч рублей в день, сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов в беседе с изданием "Абзац".

"Если человек за день собирает и продает несколько килограммов хороших грибов, заработать можно несколько тысяч рублей", – сказал он.

Но это сложно назвать стабильным бизнесом, так как в один день можно вернуться из леса с несколькими корзинами, а в другой – с "красивой фотографией леса". Доход зависит от урожайности, региона, вида грибов и возможности продать их напрямую покупателю. Чем меньше посредников между грибником и покупателем, тем выше заработок.

При этом торговать у метро или вдоль дорог нельзя. Законно продавать грибы можно на рынках и ярмарках в специально отведенных местах, предварительно пройдя ветеринарно-санитарную экспертизу.

Самые дорогие грибы – белые. В розницу в сезон их цена может достигать 1,5–3 тысячи рублей за килограмм, а иногда и выше. Лисички обычно стоят дешевле – до 1,5 тысячи рублей за килограмм. Подосиновики и подберезовики, как правило, еще дешевле.

"10 килограммов хороших белых грибов потенциально могут дать продавцу выручку в несколько десятков тысяч рублей. Но это не чистый заработок: нужно учитывать время на сбор, дорогу, сортировку и то, что продать весь товар по максимальной цене удается далеко не всегда", – заключил Миролюбов.

Ранее ученые заявляли, что основная волна грибов в подмосковных лесах начнется в конце августа и продлится до октября. В это время в лесах региона ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята появятся с сентября или с последних чисел августа.

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