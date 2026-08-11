ФАС нашла нарушения на рынке топлива в 4 российских регионах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений у ряда топливных компаний в Хакасии, Красноярском, Краснодарском крае и Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Хакасии региональное управление ФАС усмотрело признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов в Черногорске, Саяногорске и Алтайском районе республики.

Как уточняется в сообщении, с середины июля в Саяногорске на заправках Extra, "Регион 19" и "Роснефтепродукт" изменилась стоимость топлива. С мая аналогичная ситуация наблюдается на заправках СТК в Черногорске. В Алтайском районе два хозяйствующих субъекта продавали АИ-92 по завышенной стоимости.

В Красноярском крае ФАС установила, что ООО "Старт" и индивидуальный предприниматель, работающие под брендом "Газпромнефть", синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо. Как отметили в службе, такие действия говорят о согласованном поведении конкурентов, направленном на установление экономически необоснованных цен для получения наибольшей прибыли, что нарушает закон.

Краснодарское управление ФАС возбудило дела в отношении четырех компаний: ООО МХО "Рассвет" (АЗС "Уфимнефть"), ООО "Лаба" (АЗС "Лаба"), ООО "Южная нефтяная компания" (АЗС "Южная нефтяная компания") и ООО "НК Нефтесфера" (АЗС "Нефтесфера").

Владельцы заправок до этого уже получили предупреждения о необходимости изменить цены, но в установленный срок их не исполнили. За злоупотребление доминирующим положением нарушителям грозят штрафы, в том числе оборотные, подчеркнули в службе.

Кроме того, управление ФАС по Запорожской области после проверки возбудило три дела в отношении крупных операторов АЗС. В их действиях также выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в российских регионах значительную часть топливного рынка занимают независимые АЗС. Проблемы с поставками там пока сохраняются, однако для их решения власти РФ договорились задействовать региональных операторов и нефтяные компании, которые будут постепенно увеличивать поставки топлива на независимые АЗС.