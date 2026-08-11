Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 15:48

Экономика

ФАС нашла нарушения на рынке топлива в 4 российских регионах

Фото: 123RF.com/vadimphoto1@gmail.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений у ряда топливных компаний в Хакасии, Красноярском, Краснодарском крае и Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Хакасии региональное управление ФАС усмотрело признаки картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен на топливо у независимых операторов в Черногорске, Саяногорске и Алтайском районе республики.

Как уточняется в сообщении, с середины июля в Саяногорске на заправках Extra, "Регион 19" и "Роснефтепродукт" изменилась стоимость топлива. С мая аналогичная ситуация наблюдается на заправках СТК в Черногорске. В Алтайском районе два хозяйствующих субъекта продавали АИ-92 по завышенной стоимости.

В Красноярском крае ФАС установила, что ООО "Старт" и индивидуальный предприниматель, работающие под брендом "Газпромнефть", синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо. Как отметили в службе, такие действия говорят о согласованном поведении конкурентов, направленном на установление экономически необоснованных цен для получения наибольшей прибыли, что нарушает закон.

Краснодарское управление ФАС возбудило дела в отношении четырех компаний: ООО МХО "Рассвет" (АЗС "Уфимнефть"), ООО "Лаба" (АЗС "Лаба"), ООО "Южная нефтяная компания" (АЗС "Южная нефтяная компания") и ООО "НК Нефтесфера" (АЗС "Нефтесфера").

Владельцы заправок до этого уже получили предупреждения о необходимости изменить цены, но в установленный срок их не исполнили. За злоупотребление доминирующим положением нарушителям грозят штрафы, в том числе оборотные, подчеркнули в службе.

Кроме того, управление ФАС по Запорожской области после проверки возбудило три дела в отношении крупных операторов АЗС. В их действиях также выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в российских регионах значительную часть топливного рынка занимают независимые АЗС. Проблемы с поставками там пока сохраняются, однако для их решения власти РФ договорились задействовать региональных операторов и нефтяные компании, которые будут постепенно увеличивать поставки топлива на независимые АЗС.

Крупные российские НПЗ могут сохранить объемы выпуска бензина "Евро-5"

Читайте также


экономика

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика