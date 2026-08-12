Ангар с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МЧС Красноярского края"

Крупный пожар вспыхнул в ангаре с пиломатериалами в промзоне Кежемского муниципального округа Красноярского края. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Им удалось локализовать возгорание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадавших не выявлено, к тушению огня привлечены 15 человек и 4 единицы техники.

Ранее пожар произошел во дворце культуры "Выборгский" в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания, распространившегося на кровле, достигала 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали порядка 50 человек.

Спустя некоторое время огнеборцы полностью ликвидировали пожар. По данным МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.