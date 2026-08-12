Посольство РФ проверяет данные о пострадавших россиянах при землетрясении в Колумбии

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В посольство РФ в Колумбии не поступало обращений от российских граждан в связи с землетрясением. Вместе с тем сотрудники посольства находятся в контакте с региональными властями, чтобы проверить информацию о возможных пострадавших россиянах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Колумбии Николая Тавдумадзе.

Он добавил, что в случае необходимости посольство готово оказать россиянам требующуюся помощь.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Оно стало самым сильным в стране за последние 10 лет.

Подземные толчки ощущались в Боготе и нескольких регионах Эквадора. Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба. В 32 городах был объявлен красный уровень тревоги.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 224 человека, еще более 570 граждан получили травмы различной степени тяжести.