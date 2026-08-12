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12 августа, 08:00

Происшествия

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров

Фото: ТАСС/Прокуратура Республики Саха

Площадь лесов в Якутии, пройденная огнем, превысила миллион гектаров. На утро 12 августа в регионе действуют 68 лесных пожаров в 10 муниципальных районах, сообщили в ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 000 947 гектаров. Из действующих пожаров 56 считаются крупными, на их долю приходится более 999 тысяч гектаров.

Силами экстренных служб ликвидировано пять очагов возгорания на общей площади 41 974 гектара. Вместе с тем в пяти муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения на 18 172,5 гектара.

В ликвидации ЧС и мониторинге обстановки участвуют 533 специалиста и 71 единица спецтехники. В 13 населенных пунктах отмечается задымление, однако показатели качества атмосферного воздуха остаются в пределах нормы.

Ранее был ликвидирован крупный очаг в Сунтарском районе площадью более 4 тысяч гектаров и локализовано возгорание в Кобяйском – свыше тысячи гектаров. Пожар у села Эйик в Оленекском районе находится на особом контроле.

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