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12 августа, 09:05

Общество

13 августа станет самым холодным днем лета в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 13 августа, температура воздуха опустится до 13–16 градусов, что сделает его самым холодным днем текущего лета в Москве. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"До конца рабочей недели в Москве будет ветрено, в четверг преимущественно в светлое время суток не обойдется без скоротечного дождя. Под утро в столице 10–13, по области 8–13", – рассказал синоптик.

По его словам, температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября.

В среду, 12 августа, в столичном регионе ожидается ветреная и холодная погода с кратковременными дождями, сообщил ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. Днем в Москве будет 17–19 градусов, по области – 15–20. Количество выпавших осадков составит 2–7 миллиметров, а в северной части региона может достигнуть 6–11 миллиметров.

Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление будет расти и составит около 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в четверг с 09:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение объявлено и в Подмосковье.

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве

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