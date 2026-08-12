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12 августа, 20:58

В мире

"Взрывная" диарея добралась до Вашингтона и Нью-Йорка

Фото: depositphotos/haveseen

Вызывающий "взрывную" диарею циклоспороз распространился в США уже в 47 штатах, включая Вашингтон и Нью-Йорк. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным центра, с мая 2026 года лабораторно подтверждено 13 895 случаев заражения. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года (с 1 мая по 31 августа) было зарегистрировано 1 180 случаев.

Еще около 10,5 тысячи случаев требуют дополнительного анализа. При этом два человека уже скончались в результате инфекции, еще 740 были госпитализированы.

Циклоспороз – кишечная инфекция, вызываемая паразитом Cyclospora cayetanensis. Она провоцирует длительную водянистую диарею, слабость, потерю аппетита и спазмы в желудке. Заболевание обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками.

Возбудитель передается через загрязненные свежие овощи и фрукты, а также при употреблении воды, в которой присутствовали паразиты. CDC расследует несколько очагов инфекции, в том числе вспышку, связанную с салатом айсберг.

Между началом болезни и попаданием случая в отчетность может проходить до шести недель, поэтому официальные лица ожидают дальнейшего роста числа заражений. При этом фактическое количество заболевших может быть выше, так как не все обращаются за медицинской помощью.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал отдыхать в РФ из-за риска развития инфекций за границей. По его словам, это не редкость, когда отдыхающие в Турции россияне подхватывают бактериальные инфекции.

Онищенко подчеркнул, что после отпуска часто возникают осложнения и заболевания. Он призвал россиян быть разумными при планировании отдыха.

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