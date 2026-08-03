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03 августа, 20:53

В мире

В Италии мальчик отравился сыром, впал в кому и скончался спустя 9 лет

Фото: depositphotos/sudok1

В Италии скончался 13-летний Маттиа Маэстри, который около 9 лет провел в коме после отравления сыром. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на портал RMF24.

О смерти мальчика сообщил его отец Джованни Баттиста Маэстри.

Как сказано в материале, в 2017 году в городе Коредо в провинции Тренто ребенок, которому на тот момент было 4 года, съел сыр из сырого молока. Позднее там обнаружили бактерии Escherichia coli.

Вскоре у мальчика заболел живот, состояние резко ухудшилось. Медики диагностировали гемолитико-уремический синдром. Болезнь вызвала тяжелое поражение мозга, потерю зрения, паралич и эпилептические приступы. Маттиа впал в кому.

Все это время близкие надеялись на выздоровление мальчика. После смерти сына отец поблагодарил людей за поддержку.

Ранее в Австралии годовалый мальчик Дасти впал в кому после того, как поиграл с украшением для торта. Он вдохнул декоративный золотой порошок, который закупорил его легкие. Ребенок был введен в искусственную кому, а также перенес операцию по очистке легких.

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