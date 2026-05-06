Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 11:18

В мире
Главная / Новости /

Mirror: в Австралии ребенок поиграл с украшением для торта и впал в кому

В Австралии ребенок поиграл с украшением для торта и впал в кому

Фото: gofundme.com

В Австралии годовалый мальчик Дасти поиграл с украшением для праздничного торта, который готовила его мать, и впал в кому. Об этом сообщает издание Mirror.

Подруга семьи Рошель Эврард рассказала, что во время приготовления кондитерского изделия ребенок зачерпнул горсть декоративного золотого порошка и вдохнул его.

"Когда порошок смешивается с водой, он превращается в пасту, и легкие Дасти сразу же закупорились", – объяснила она.

Мальчика доставили в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому. Он также перенес операцию по очистке легких, его состояние оценивается как критическое. Ребенку еще предстоит процедура по регулировке дыхательной трубки, так как он пока не может самостоятельно дышать.

Ранее в Китае девушка обратилась в клинику с жалобами на боль в горле. Медики назначили ей лекарства и сделали укол, однако не спросили у пациентки про наличие аллергии. В результате женщину госпитализировали с анафилактическим шоком, после чего она впала в кому на 92 дня.

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика