Mirror: в Австралии ребенок поиграл с украшением для торта и впал в кому

В Австралии годовалый мальчик Дасти поиграл с украшением для праздничного торта, который готовила его мать, и впал в кому. Об этом сообщает издание Mirror.

Подруга семьи Рошель Эврард рассказала, что во время приготовления кондитерского изделия ребенок зачерпнул горсть декоративного золотого порошка и вдохнул его.

"Когда порошок смешивается с водой, он превращается в пасту, и легкие Дасти сразу же закупорились", – объяснила она.

Мальчика доставили в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому. Он также перенес операцию по очистке легких, его состояние оценивается как критическое. Ребенку еще предстоит процедура по регулировке дыхательной трубки, так как он пока не может самостоятельно дышать.

