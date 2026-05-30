30 мая, 20:13

Spiegel: ВС ФРГ могут в этом году принять участие в учениях ядерных сил Франции

ВС ФРГ могут в этом году принять участие в учениях ядерных сил Франции – СМИ

Бундесвер (Вооруженные силы Германии. – Прим. ред.) может впервые принять участие в учениях французских стратегических сил уже в этом году. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

В настоящее время страны активизируют сотрудничество в области ядерного сдерживания через двустороннюю рабочую группу, созданную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В частности, стороны планируют совместные маневры для подготовки к возможным кризисным ситуациям.

Бундесвер будет участвовать в неядерной части учений и получит доступ к информации о французских ядерных объектах.

"По данным Spiegel, первое участие Германии в одном из учений серии Poker может состояться уже в этом году, предположительно в сентябре. На начальном этапе немецкие военные будут выступать в роли наблюдателей", – говорится в материале.

В дальнейшем ВС ФРГ смогут оказывать поддержку, не связанную с ядерным оружием, такую как сопровождение истребителей или дозаправка в воздухе. Однако правительство Германии, сформированное коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, считает "французский ядерный зонтик" дополнением к американскому сдерживанию в рамках ядерного участия НАТО.

Париж, в свою очередь, как отмечают журналисты, не планирует размещать французское ядерное оружие на территории союзников или создавать механизмы, аналогичные системе ядерного участия НАТО. Решение о применении ядерного оружия Франции останется прерогативой Макрона.

Ранее в Финляндии вблизи российских границ прошли масштабные сухопутные учения Karelian Sword. Маневры, в частности, проходили в областях Кюменлааксо, Южной Карелии и Южное Саво.

Всего к мероприятиям были привлечены порядка 10 тысяч солдат, включая военных из Великобритании и США. Также в учениях участвовали 1,5 тысячи единиц военной техники.

