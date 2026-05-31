МАГАТЭ: уровень радиации на ЗАЭС остается в норме после удара БПЛА

Уровень радиации на Запорожской АЭС после удара БПЛА остается в норме. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

"Команда смогла подтвердить с помощью своего измерительного оборудования, что уровни радиации на объекте остаются в норме", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что зафиксированные на станции повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника – эксперты выявили повреждения внешней части здания машинного зала.

"Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле", – уточнили в МАГАТЭ.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал удар БПЛА серьезным инцидентом на Запорожской АЭС. Это поставило под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии.

Украинский дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС 30 мая. В результате удара никто из людей не пострадал, но после взрыва в стене появилась дыра. Работники станции сообщили, что нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

В МИД РФ назвали действия Киева открытым переходом на путь ядерного терроризма. При этом ООН выступила за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры.