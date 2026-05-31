Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 15:03

Политика

Постпред РФ заявил, что эксперты МАГАТЭ инспектируют место попадания БПЛА на ЗАЭС

Фото: х.com/Amb_Ulyanov

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят инспекцию места попадания БПЛА на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом на своей странице в соцсети X сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Эксперты МАГАТЭ инспектируют урон, нанесенный ударом украинского дрона по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая", – написал Ульянов, сопроводив запись фотографией инспекторов.

Украинский дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС 30 мая. В результате никто из людей не пострадал, но после взрыва в стене появилась дыра. Работники станции сообщили, что технологических процессов зафиксировано не было.

После атаки ЗАЭС работает в штатном режиме, сообщало Минобороны РФ. В результате удара удалось избежать жертв. При этом ООН выступила за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры.

Читайте также


политикапроисшествиярегионы

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика