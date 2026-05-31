Постпред РФ заявил, что эксперты МАГАТЭ инспектируют место попадания БПЛА на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят инспекцию места попадания БПЛА на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом на своей странице в соцсети X сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Эксперты МАГАТЭ инспектируют урон, нанесенный ударом украинского дрона по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая", – написал Ульянов, сопроводив запись фотографией инспекторов.

Украинский дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС 30 мая. В результате никто из людей не пострадал, но после взрыва в стене появилась дыра. Работники станции сообщили, что технологических процессов зафиксировано не было.

После атаки ЗАЭС работает в штатном режиме, сообщало Минобороны РФ. В результате удара удалось избежать жертв. При этом ООН выступила за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры.

