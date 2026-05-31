Минобороны РФ сообщило о штатной работе ЗАЭС после удара ВСУ

Запорожская АЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ. В результате жертв удалось избежать, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"30 мая в 14:08 по московскому времени ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что из-за атаки оказался поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака была преднамеренной, и обратил внимание на то, что она стала первой в мире, направленной на основное оборудование АЭС.

В МИД РФ назвали действия Киева открытым переходом на путь ядерного терроризма.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил тревогу в связи с ситуацией, указав, что атака нарушает как семь основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и пять принципов защиты ЗАЭС.

