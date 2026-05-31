Полиция начала проверку после избиения девочки-подростка в ТиНАО

Полицейские организовали проверку из-за избиения девочки-подростка в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что 14-летнюю девочку из Бурятии избили две женщины в ЖК "Саларьево парк". Подросток оказался в больнице.

В полиции отметили, что заявление об избиении поступило в ОМВД РФ "Коммунарский". Правоохранители уже устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы добавляет, что все началось с бытового конфликта у подъезда дома в ЖК. Девочка-подросток пришла в гости, но сильно дернула дверь в подъезд, забыв код домофона.

Это не понравилось местным жительницам, которые оскорбляли ее, а затем избили, добавил собеседник журналистов. Медики диагностировали у девочки сотрясение головного мозга, гематомы и рану, на которую наложены швы.



